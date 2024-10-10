Повышаем сексуальное влечение: что есть для стимуляции либидо

Ученые давно установили, что некоторые продукты благоприятно сказываются на сексуальном влечении. Такую еду называют авродизиаками и считается, что ее регулярное употребление способствует более активной интимной жизни в паре.
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