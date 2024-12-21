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«Напуганная Европа»: ЕС закупил рекордные объемы российского СПГ в 2024 году

«Напуганная Европа»: ЕС закупил рекордные объемы российского СПГ в 2024 году

Европа «запуталась» в своих геополитических предпочтениях и санкциях. На фоне увядающей экономики блока даже российский газ – спасение, а ограничения отдают ощущениям убытка и ущерба собственным интересам.

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