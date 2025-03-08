В оккупированной ВСУ Курской области сообщили о разграблении старинного храма

Протоиерей Зинченко: Украинские солдаты разграбили убранство Знаменского храма Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разграбили Свято-Знаменский храм, расположенный в оккупированной Киевом Курской области, под Суджей.
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