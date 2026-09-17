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Пронедра

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Сенсорный проводник исследовал тромбы изнутри при операциях после инсульта

Сенсорный проводник исследовал тромбы изнутри при операциях после инсульта

Учёные из Университета Голуэй (Ирландия) в составе международной исследовательской группы впервые испытали на пациентах сенсорный проводник, способный анализировать состав тромба в мозговой артерии прямо во время операции по его удалению.

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