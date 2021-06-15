В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии

РОСБАЛТПолитикаВ Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в СирииВ Приморье полиция задержала двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова, погибшего в 2015 году в Сирии.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьodyssey2006 odyssey2007Я не понял - как наказаны нарушительницы и их родители ? Они поражены в правах ? Им запретят занимать гос должности ? С них взыщут несколько сот тысяч штрафа в пользу мемориала?Комментировать
Свежие комментарии