РОСБАЛТ

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В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии

В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии

В Приморье полиция задержала двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова, погибшего в 2015 году в Сирии.

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odyssey2006 odyssey2007
Я не понял - как наказаны нарушительницы и их родители ? Они поражены в правах ? Им запретят занимать гос должности ? С них взыщут несколько сот тысяч штрафа в пользу мемориала?

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