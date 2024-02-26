Эксперт Беляева: темный шоколад может быть полезным даже худеющим

Эксперт Инга Беляева рассказала, в каком количестве полезно есть шоколад. По словам преподавателя Университета РОСБИОТЕХ Инги Беляевой, темный шоколад, содержащий натуральное какао и не насыщенный сахаром, может быть полезным даже худеющим людям.
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