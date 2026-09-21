«Вотум недоверия Мерцу»: в РАН объяснили разгром ХДС в Мекленбурге

На выборах в Мекленбурге - Передней Померании впервые не прошел в парламент Христианско-демократический союз (ХДС), а «Альтернатива для Германии» (АдГ) победила сразу в двух регионах.
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