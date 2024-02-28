Лидер оппозиционных сил Чада мог быть убит после штурма штаб-квартиры его партии

Лидер оппозиционной "Социалистической партии без границ" (PSF) Чада, двоюродный брат президента переходного периода страны Яя Дилло мог погибнуть во время столкновений правительственных и конкурирующих сил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии