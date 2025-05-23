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Военное обозрение

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Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке

Золотая Орда на пути к традиционному исламу: от Бату к Берке

Завершая серию об опасности джихадизма для созданной на эллинистическо-христианском фундаменте цивилизации, мы упомянули об угрозе, которую он несет и традиционному исламу; о его становлении в Золотой Орде пойдет речь в новом цикле.

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