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Военное обозрение

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Пленный военнослужащий ВСУ назвал мобилизацию «дорогой в один конец» и призвал сограждан оставаться дома

Пленный военнослужащий ВСУ назвал мобилизацию «дорогой в один конец» и призвал сограждан оставаться дома

Украинский военнопленный считает, что лучше отсидеть в тюрьме за уклонение от призыва, чем идти на фронт и погибнуть.

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