БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Западные СМИ: Запад готов развязать Третью мировую

Западные СМИ: Запад готов развязать Третью мировую

Элла МАЙСТРЕНКО   Западная пресса всё чаще стала писать о грядущей большой войне – одни предупреждают о том, что мир стоит на грани Третьей мировой, другие призывают побыстрее вооружаться, чтобы к ней подготовиться.

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