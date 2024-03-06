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Собственники ликвидированных учреждений ответят за долги компаний

Собственники ликвидированных учреждений ответят за долги компаний

В случае ликвидации бюджетного учреждения при недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность по обязательствам такой компании или организации будет нести собственник имущества.

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