Собственники ликвидированных учреждений ответят за долги компаний

В случае ликвидации бюджетного учреждения при недостаточности имущества, на которое может быть обращено взыскание, субсидиарную ответственность по обязательствам такой компании или организации будет нести собственник имущества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии