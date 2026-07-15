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Нижегородская правда

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В Минцифры разработали порядок компенсации ущерба от телефонных мошенников

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило проект постановления правительства, регулирующий порядок компенсации ущерба, причинённого физическим лицам телефонными мошенниками.

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