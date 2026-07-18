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Царьград

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Удар ВСУ по Тамбовской области: семь человек погибли в распредцентре Wildberries

Удар ВСУ по Тамбовской области: семь человек погибли в распредцентре Wildberries

Пострадали более 20 человек, им оказывается вся необходимая помощь.В ночь на 18 июля по городу Котовску в Тамбовской области киевскими террористами была произведена атака с применением беспилотных летательных аппаратов.

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