Удар ВСУ по Тамбовской области: семь человек погибли в распредцентре Wildberries

Пострадали более 20 человек, им оказывается вся необходимая помощь.В ночь на 18 июля по городу Котовску в Тамбовской области киевскими террористами была произведена атака с применением беспилотных летательных аппаратов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии