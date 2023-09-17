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Головин забил за «Монако» во 2-м матче подряд. У него 2 гола в этом сезоне

Головин забил за «Монако» во 2-м матче подряд. У него 2 гола в этом сезоне

Полузащитник монегасков сравнял счет в матче с «Лорьяном» в Лиге 1 (1:1, первый тайм), поразив ворота на 17-й минуте.

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