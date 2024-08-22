В Грузии пригрозили партии Саакашвили Нюрнбергским процессом

В Грузии глава правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что после осенних парламентских выборов устроит Нюрнбергский процесс для оппозиционной партии бывшего президента Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».
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