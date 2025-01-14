Определенной категории пенсионеров будет доплачивать Соцфонд

МОСКВА, 14 января, ФедералПресс. Госдума России 14 января приняла в первом чтении законопроект, согласно которому Социальному фонду могут передать полномочия по установлению и выплате региональных социальных доплат неработающим пенсионерам.
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