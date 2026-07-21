Ответ Кремля на поддержку Киева: Россия заблокировала нефтяной транзит для Германии

Европа рискует остаться без топлива БУДАПЕШТ, 21 июля, ФедералПресс. Экономика Евросоюза столкнулась с перебоями в поставках сырья по трубопроводу «Дружба» после того, как Москва заблокировала транзит казахской нефти через свою территорию.