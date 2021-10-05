Мировое обозрение

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«Укрзализныця» закупает «золотые» немецкие запчасти к вакуумным туалетам

«Укрзализныця» закупает «золотые» немецкие запчасти к вакуумным туалетам

Филиал «Пассажирская компания» АО «Укрзализныця» заключил договор с ООО «Компания АМБ» на поставку запчастей к вакуумным туалетам на 27,51 млн гривен.

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