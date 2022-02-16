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Вторжение №5

Вторжение №5

Вообще, это, конечно же, большое свинство – нападать посреди рабочей недели. Президент США Джо Байден, опираясь на исчерпывающие сведения американского разведывательного сообщества и данные метеосводок (степень промерзания грунта под Черкассами), анонсировал две даты вторжения Путина: 15-е и 16-е февраля.

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