Вторжение №5

Вообще, это, конечно же, большое свинство – нападать посреди рабочей недели. Президент США Джо Байден, опираясь на исчерпывающие сведения американского разведывательного сообщества и данные метеосводок (степень промерзания грунта под Черкассами), анонсировал две даты вторжения Путина: 15-е и 16-е февраля.