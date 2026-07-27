НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Бизнес журнал. Центр

8 подписчиков

ТулГУ создаст датчик для нейтрализации гидроксиламина в воде

ТулГУ создаст датчик для нейтрализации гидроксиламина в воде

Исследователи ТулГУ, получившие грант Российского научного фонда (РНФ) в рамках приоритетного направления «Поддержка молодых учёных» по итогам конкурса 2026 года, займутся разработкой инновационного датчика для контроля качества воды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии