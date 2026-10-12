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Аргументы недели

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Эксперт предрек профессиональный успех отдельной группе граждан

Эксперт предрек профессиональный успех отдельной группе граждан

Будущее на рынке труда в эпоху искусственного интеллекта есть только у двух категорий людей: обладателей рабочих профессий и так называемых нейроотличных — людей с дислексией, СДВГ или аутизмом.

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