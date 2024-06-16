Новый образ: Филипп Киркоров стал директором прачечной

Пути шоу-бизнеса неисповедимы, и порой совместные клипы выпускают очень-очень разные звезды. На этот раз блеснули дуэтом Олег Майами и… Филипп Киркоров! Записали песню «Стирай» и сняли клип, в котором поп-король играет руководителя прачечной, который помогает спецагенту (Майами) уйти от преследования после успешного выполнения очередного сверхсекретного задания.