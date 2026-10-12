В Челнах владельца катера оштрафовали на 25 тысяч рублей за незаконную перевозку пассажиров

В Набережных Челнах суд оштрафовал владельца катера Freestyle 570, который за деньги перевозил пассажиров по Каме без необходимой лицензии.
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