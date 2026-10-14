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Что произойдет с мозгом, если каждый день хотя бы 10 минут проводить в тишине

Что произойдет с мозгом, если каждый день хотя бы 10 минут проводить в тишине

Наверняка вы даже засыпаете под шум телевизора, разговоры за стенкой или же с телефоном в руках, просматривая видео.

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