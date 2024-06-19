Настоящая кавказская аджика всего за 30 минут: мясо, курица и даже макароны станут вкуснее

Приготовление домашней аджики — идеальный способ добавить яркий и острый акцент к вашим блюдам. Этот рецепт потребует минимального количества ингредиентов и времени, но результатом будет насыщенный кавказский соус, который отлично подойдет к мясу, макаронам или даже просто к хлебу.
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