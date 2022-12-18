Так как в Древнем Египте верили в то, что тело присоединится к душе в загробном царстве, ему надлежало как можно дольше продержаться целым и невредимым

Большинство людей узнают много интересного о мумиях из фильмов и сериалов, которые часто жертвуют историческими фактами ради кинематографии.
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