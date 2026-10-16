The head of the EU diplomatic service, Kaya Kallas, admitted that the European Union will not be able to replace the American Starlink satellite communications and navigation system for Ukraine, which is used by the Armed Forces of Ukraine for military operations against The Russian Armed Forces.
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