На Урале осудили чиновника, незаконно оплатившего муниципальные контракты

В Челябинской области осужден директор муниципального учреждения, признанный виновным в служебном подлоге Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ региона, директор муниципального казенного учреждения «Комитет по строительству» Миасского городского округа в 2016 оплатил из бюджета более 630 тысяч рублей по нескольким муниципальным контрактам по разработке проектной документации и реконструкции электросетей в поселке Тыелга, не получивших обязательное положительное заключение госэкспертизы.