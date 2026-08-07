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Происшествия

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Кировские полицейские и общественники провели «Зарядку со стражем порядка» в детском лагере

В рамках Всероссийской акции МВД России «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Кировской области совместно с Общественным советом при Управлении и при поддержке регионального отделения «Движения первых» провели спортивные мероприятия в детском оздоровительном лагере «Родина».

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