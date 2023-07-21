Уральский завод вручил первые миллионы за сбитые НАТОвские танки

Уральское предприятие «Форэс» вручило первые сертификаты военнослужащим за сбитую вражескую технику. Зимой компания объявила награду – 5 млн рублей за первый сбитый танк «Леопард» или «Абрамс», 2 млн – за второй и по 500 тысяч за последующие.