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Уральский завод вручил первые миллионы за сбитые НАТОвские танки

Уральский завод вручил первые миллионы за сбитые НАТОвские танки

Уральское предприятие «Форэс» вручило первые сертификаты военнослужащим за сбитую вражескую технику. Зимой компания объявила награду – 5 млн рублей за первый сбитый танк «Леопард» или «Абрамс», 2 млн – за второй и по 500 тысяч за последующие.

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