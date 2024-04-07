В интернете появилось видео, на котором водитель такси делится своим мнением с пассажиркой. Сказанное очень задело всех русских людей.
"У них одно — нажраться": цыган-таксист рассказал пассажирке, какой народ он не любит
Комментарии
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АБ
Александр Б
Чувачек, все дело в том, что мой пост не против Симонян и пр., а ответ супер патриоту Владимиру Орехову (если правильно написал), который подписывается латиницей, внезапно. Я нормальный человек, в чем то с ней согласен, а в чем то нет. А уж защититься она сможет и без Vladimir Orekhov.
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16 мин.
Светлана
Вызывая такси, уточняйте кто водитель. Бойкотируйте мастурбеков и теперь ещё цыган. Лично я никогда больше не буду пользоваться их услугами.
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4 мин.
Лариса Фомичева
Сейчас-то цыгане куда-то сдриснули,а вот при СССР их было-и не сосчитать.Ни на каких работах я их не видел никогда.А вот мошенничество,гадание,попрошайничество-это их амплуа.По всем вокзалам Москвы шастали эти страшные тётки в своих юбках.Кого-то им удавалось развести-все деньги отдавали и даже украшения.В основном это были приезжие дурищи.Вот помню,как осень-так и ползали эти цыганские хари по квартирам-типа погорельцы,и обязательно со своими наглыми детьми.
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1 мин.
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