"У них одно — нажраться": цыган-таксист рассказал пассажирке, какой народ он не любит

АБ Александр Б Чувачек, все дело в том, что мой пост не против Симонян и пр., а ответ супер патриоту Владимиру Орехову (если правильно написал), который подписывается латиницей, внезапно. Я нормальный человек, в чем то с ней согласен, а в чем то нет. А уж защититься она сможет и без Vladimir Orekhov.

Светлана Вызывая такси, уточняйте кто водитель. Бойкотируйте мастурбеков и теперь ещё цыган. Лично я никогда больше не буду пользоваться их услугами.