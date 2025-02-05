Израиль вышел из Совета ООН по правам человека

Израиль вслед за США покинул Совет ООН по правам человека. Глава МИДа обвинил орган в пропаганде антисемитизма и «нападках на демократическую страну» Израиль 5 февраля вышел из Совета ООН по правам человека (СПЧ) .
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