В марафоне, посвященном контрактной службе «ВСЕ СВОИ» примет участие член Общественной палаты РФ

Александр Малькевич примет участие в первом марафоне, посвященном контрактной службе «ВСЕ СВОИ». В этом марафоне будут участвовать ведущие федеральные эксперты, включая Александра Малькевича, который является внештатным советником врио главы Херсонской области и сопредседателем Координационного совета по развитию и интеграции новых территорий при Общественной палате России.