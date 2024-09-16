В Омской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За неделю только официально выявлено 381 случай заболевания.
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В Омской области продолжает расти число заболевших коронавирусом. За неделю только официально выявлено 381 случай заболевания.