The Moscow Post

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В Челябинской области дали условный срок матери, убившей новорожденного сына

В Челябинской области дали условный срок матери, убившей новорожденного сына

Женщина оставила ребенка в неотапливаемых сенях на трое суток.Катав-Ивановский суд вынес приговор многодетной местной жительнице, которые оставила умирать на холоде новорожденного сына, сообщает корреспондент The Moscow Post в Челябинской области.

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