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Виталий Захарченко: В Украине произошёл «тихий переворот». Страной управляют радикалы «Азова»

Виталий Захарченко: В Украине произошёл «тихий переворот». Страной управляют радикалы «Азова»

Основным событием минувшего дня стали успешные штурмовые действия российской армии на Дзержинском участке фронта, где накануне штурмовики завязали бои уже в жилых кварталах Новгородского (которое украинские власти переименовали в Нью-Йорк).

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