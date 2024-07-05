Основным событием минувшего дня стали успешные штурмовые действия российской армии на Дзержинском участке фронта, где накануне штурмовики завязали бои уже в жилых кварталах Новгородского (которое украинские власти переименовали в Нью-Йорк).
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