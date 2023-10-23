В Челябинске в переходе в центре города подъемник завалился вместе с человеком

Горожане протестировали устройства, предназначенные для помощи маломобильным пешеходам.В конце минувшей недели после ремонта открылись подъемники на крутых лестницах в подземные пешеходные переходы на площади Революции: апробировал устройства депутат челябинской городской Думы Александр Назаров.
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