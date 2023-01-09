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«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина

«Этерна. Часть первая»: Игра в гардемарина

В онлайн-кинотеатре Кинопоиск, а теперь и на телеканале СТС, вышла первая часть исторического фэнтези Евгения Невского «Этерна» — дорогостоящей масштабной экранизации цикла Веры Камши «Отблески Этерны», состоящего на данный момент из 17 книг.

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