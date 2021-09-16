Царьград

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Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей

Императорскому указу 200 лет. Аляска была русской и, возможно, ещё будет нашей

200 лет назад император Александр I подписал указ о расширении русских владений в Северной Америке до 51-й параллели, регламентировавший ведение торговли и рыболовства других государств на территории Аляски и северо-западной части Тихого океана.

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