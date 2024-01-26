27 января - День печати МВД России

Главные СМИ Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечают свой юбилей. Уже 220 лет журналисты в погонах ведут доверительный диалог с читателями, которых с каждым годом становится все больше, профессионально рассказывают об актуальных темах, связанных с деятельностью органов внутренних дел.