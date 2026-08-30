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Царьград

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Такер Карлсон предложил отстранить Байдена за ядерные угрозы

Такер Карлсон предложил отстранить Байдена за ядерные угрозы

Журналист Такер Карлсон высказал мнение об отстранении президента США, если тот будет рассматривать применение ядерного оружия первым.

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