Такер Карлсон предложил отстранить Байдена за ядерные угрозы

Журналист Такер Карлсон высказал мнение об отстранении президента США, если тот будет рассматривать применение ядерного оружия первым.
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