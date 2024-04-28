В Астрахани мощный ландшафтный пожар, спасатели реагируют по повышенному рангу

Сегодня, 28 апреля, в 12 час 47 мин в Главное управление МЧС по региону поступило сообщение о загорании камыша и сухой растительности в Ленинском районе Астрахани по улице Сытова, 6 (между Сенным ериком и Кривой Болдой).
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