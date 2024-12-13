Россиян предупредили о новом схеме мошенников в Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана в Telegram. Об это сообщают РИА Новости. Как отмечается, они представляются сотрудниками известных компаний, в частности, «Яндекса», предлагают жертве деньги за «лайки» на товары.
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