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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россиян предупредили о новом схеме мошенников в Telegram

Мошенники придумали новый способ обмана в Telegram. Об это сообщают РИА Новости. Как отмечается, они представляются сотрудниками известных компаний, в частности, «Яндекса», предлагают жертве деньги за «лайки» на товары.

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