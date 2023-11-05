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Завершающий госиспытания АПРКСН «Император Александр III» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава»

Завершающий госиспытания АПРКСН «Император Александр III» выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Булава»

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Император Александр III" завершает прохождение государственных испытаний, заключительным этапом которых стал пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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