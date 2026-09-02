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Царьград

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Путин обсудит с Прабово рост туризма россиян в Индонезию

Путин обсудит с Прабово рост туризма россиян в Индонезию

Путешествия русских в Индонезию нарастают. Число поездок вырастает с 161 тыс. в 2023 г. до 219 тыс. в 2025 г.

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