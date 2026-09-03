Хабенский поставит спектакль «Любовь, долги и сенокос…» по пьесам Чехова

30 сентября на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Любовь, долги и сенокос…» по пьесам Антона Чехова «Медведь» и «Предложение», рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский.
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