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Культуромания

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Хабенский поставит спектакль «Любовь, долги и сенокос…» по пьесам Чехова

Хабенский поставит спектакль «Любовь, долги и сенокос…» по пьесам Чехова

30 сентября на Малой сцене МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля «Любовь, долги и сенокос…» по пьесам Антона Чехова «Медведь» и «Предложение», рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский.

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