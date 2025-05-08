Бывший председатель украинского правительства Николай Азаров, комментируя ратификацию парламентом соглашения с США о недрах, заявил, что Владимир Зеленский и Верховная рада окончательно превратили Украину в американскую колонию.
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