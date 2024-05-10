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Дроны стали очень востребованы на поле боя

Дроны стали очень востребованы на поле боя

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки прикрытия государственной границы применяют FPV-дроны для поражения живой силы и различной военной техники ВСУ.

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