Дроны стали очень востребованы на поле боя

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что в ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки прикрытия государственной границы применяют FPV-дроны для поражения живой силы и различной военной техники ВСУ.
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