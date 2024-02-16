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Что за праздники святых Николая и Агафьи и иконы «Взыскание погибших», можно ли 17 и 18 февраля солить капусту, ходить на кладбище

Что за праздники святых Николая и Агафьи и иконы «Взыскание погибших», можно ли 17 и 18 февраля солить капусту, ходить на кладбище

Что за праздники святых Николая и Агафьи и иконы «Взыскание погибших», можно ли 17 и 18 февраля солить капусту, ходить на кладбище Алёна Юрьева17 и 18 февраля — это необычные дни в православном календаре, отмеченные празднованием святых Николая и Агафии, а также поклонением иконе «Взыскание погибших».

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